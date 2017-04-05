К Земле мчится опасный астероид 2014 JO25

В НАСА сообщают, что 19 апреля с нашей планетой сблизится потенциально опасный астероид 2014 JO25. В опасную категорию PHA (Potentially Hazardous Asteroid) специалисты записывают все космические камни размером более 100 метров, которые приближаются к планете достаточно близко. В случае с небесными булыжниками «достаточно близко» означает — 19,5 расстояние от Земли до Луны (LD, Lunar Distance).

2014 JO25 имеет размеры от 1 до 1,5 км в поперечнике и пройдет на расстоянии 4,57 LD. Сообщается, что таких больших объектов настолько рядом с планетой не было с 2004-го года, когда к Земле на расстояние 4 LD подлетел астероид 4179 Toutatis.

Что касается 2014 JO25, который был открыт в 2014-ом году, то, по мнению экспертов, шансов на столкновение с Землей у него практически нет. В следующий раз этот астероид прилетит в 2091-ом году.

Увидеть 2014 JO25 можно будет в ночь с 19 на 20 апреля в телескоп.  

Источник
CNET
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космос астероид

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