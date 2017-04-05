Китаец женился на роботе

31-летний Чжэн Цзяцзя (Zheng Jiajia) из Китая, специалист по AI и разработчик роботов, создал искусственную женщину в самом конце 2016-го года. Он назвал ее Инъин (Yingying). Робо-девушка настолько ему понравилась, что в итоге он решил жениться на ней. К слову, Инъин способна распознавать некоторые китайские иероглифы, способна понимать картинки и даже произносить слова.

Свадьбу, на которой присутствовали друзья Чжэна и члены его семьи, сыграли 31 марта. Невеста была одета в черный костюм, а голова ее покрыта красным шарфом — так положено по китайским традициям. К сожалению, со стороны невесты гостей не было.

Друг Чжэна заявил журналистам, что ранее изобретатель долгое время находился в тяжелой депрессии из-за того, что не мог найти себе девушку.

Что касается планов Чжэна, то он хочет усовершенствовать супругу, чтобы она могла научиться ходить и даже выполнять определенные функции по домашнему хозяйству.