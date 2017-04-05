NASA показало гибель Cassini на Сатурне

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовала анимационное видео, демонстрирующее последний этап миссии Cassini, включая уничтожение зонда «Кассини» в атмосфере Сатурна.





Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

26 апреля 2017 года зонд начнет маневры, включающие 22 прохода между Сатуном и его внутренним кольцом. Как отмечают специалисты, ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат.

Плановое "уничтожение" зонда запланировано на 15 сентября, это день он окончательно погрузится в атмосферу Сатурна. Это позволит избежать загрязнения спутников Энцелада и Титана. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.