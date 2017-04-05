Арнольд Шварценеггер намекнул на новую часть «Терминатора»

I'll be back

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) заявил, что в будущем наверняка появится еще одна часть «Терминатора».

«Безусловно, я хочу сниматься еще в одной части «Терминатора». Не хочу делиться «фейк-новостями», как говорит наш президент, однако то, что Paramount не желает продолжать «Генезиса» вовсе не значит, что франшиза окончательно умерла и кто-нибудь другой за нее не возьмется. Идут разговоры, однако подробностями я делиться не стану. Сами все узнаете. «Терминатор» бессмертен! И не забывайте, в 2018-ом году права на серию снова возвращаются к Джеймсу Кэмерону. Все начнется заново».

Ходят слухи, что Кэмерон, выступающий в качестве продюсера, уговаривает режиссера «Дэдпула» Тима Миллера (Tim Miller) снять продолжение саги о киборге-убийце. Кроме того, над картиной предположительно работают знаменитые фантасты, которые придумывают, каким образом повернуть сюжет, чтобы это было интересно зрителям. Источники утверждают, что новый «Терминатор» начнется там, где закончился «Терминатор 2».

Что касается Арнольда, то он также участвует в новом фильме про «Конана», а также снимается в продолжении «Близнецов».