Арнольд Шварценеггер намекнул на новую часть «Терминатора»

I'll be back

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) заявил, что в будущем наверняка появится еще одна часть «Терминатора».

«Безусловно, я хочу сниматься еще в одной части «Терминатора». Не хочу делиться «фейк-новостями», как говорит наш президент, однако то, что Paramount не желает продолжать «Генезиса» вовсе не значит, что франшиза окончательно умерла и кто-нибудь другой за нее не возьмется. Идут разговоры, однако подробностями я делиться не стану. Сами все узнаете. «Терминатор» бессмертен! И не забывайте, в 2018-ом году права на серию снова возвращаются к Джеймсу Кэмерону. Все начнется заново».

Ходят слухи, что Кэмерон, выступающий в качестве продюсера, уговаривает режиссера «Дэдпула» Тима Миллера (Tim Miller) снять продолжение саги о киборге-убийце. Кроме того, над картиной предположительно работают знаменитые фантасты, которые придумывают, каким образом повернуть сюжет, чтобы это было интересно зрителям. Источники утверждают, что новый «Терминатор» начнется там, где закончился «Терминатор 2».

Что касается Арнольда, то он также участвует в новом фильме про «Конана», а также снимается в продолжении «Близнецов».

Источник
CosmicBookNews
Теги
кино Терминатор Шварценеггер

Комментарии

Материалы по теме

Action movie FX. Спецэффекты для любителей.

25 апреля 2013

Edge of Tomorrow — FPS in a nutshell

18 мая 2014

gPlayer - фильмы и сериалы всегда с вами

7 января 2014

Iron Man 3. Железный и бесплатный.

29 апреля 2013

ivi.ru - лучшие фильмы и сериалы

19 апреля 2014

«May the fourth be with you». Подборка лучших мобильных игр по мотивам «Звёздных войн»

4 мая 2014
Из рубрикиНаука и технологии
Рядом с Марсом нашли остатки умершей планеты
К Земле мчится опасный астероид 2014 JO25
Китаец женился на роботе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 109
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 57
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41