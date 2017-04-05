YouTube TV заработал в пяти городах США

Компания Google запустила стриминговый сервис под названием YouTube TV. Он начал вести трансляции контента телеканалов по подписке в пяти городах США — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго и Филадельфии.


Стоимость абонентской платы составляет 35 долларов США в месяц. В пакет вошли такие телеканалы, как ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, местные спортивные сети и "десятки" кабельных каналов.


YouTube TV можно будет смотреть через веб-интерфйс на компьютере, а также специальные приложения для iOS и Android на смартфоне или планшете. Также поддерживается стриминг контента на телевизор через Chromecast. Передачи можно записывать для последующего просмотра.

За 35 долларов в месяц возможен просмотр передач с шести аккаунтов. Для каждого аккаунта сформируются собственные рекомендации и возможен неограниченный объем для записи передач.

Источник
YouTube TV
Теги
Google видео YOUTUBE TV ТВ YouTube TV

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