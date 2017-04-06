День, когда появилось важнейшее изобретение XX века (и это не компьютер)

6 апреля 1980 год компания 3М выпустила Post-It Notes в США. Этот продукт был обречен на огромную популярность и в короткий срок стал культовым не только среди офисных работников, но и среди студентов, домохозяек, пилотов и водителей. А все началось в 1968 году, когда химик Спенсер Сильвер, работавший в 3М, создал слабый и не оставляющий следов клей. Поначалу никто не оценил важность изобретения, но другой сотрудник 3М, Артур Фрай, стал лично использовать новый клей для закладок в своем молитвеннике.

Стикеры Post-It как инструмент для выражения протеста на акции движения Occupy в Цюрихе
Стикеры Post-It как инструмент для выражения протеста на акции движения Occupy в Цюрихе

С момента изобретения клея до его применения в популярном продукте прошло 12 лет. В 1999 году журнал Fortune включил Post-It Notes в список важнейших изобретений человечества в XX веке. К слову, этот продукт без особых изменений выпускается и продается до сих пор. Есть и аналоги от других производителей, но 3М значительно опережает любого из них по выручке и доле рынка.

6 апреля 1925 года авиакомпания Imperial Airways впервые показала фильм в полете. То был регулярный рейс из Парижа в Лондон с 12 пассажирами на борту. И этот факт не был бы столь примечательным, если бы экстремальная опасность всего мероприятия. В те времена нельзя было просто встроить экран в спинку кресла и транслировать кино всем пассажирам – нужно было использовать громоздкий проектор с мощной лампой. А самолет Handley-Page O 400 процентов на 60 состоял из дерева.

Handley-Page O 400 изначально был военным самолетом, но затем использовался и в гражданской авиации
Handley-Page O 400 изначально был военным самолетом, но затем использовался и в гражданской авиации

Фильмом, который предлагалось смотреть была немая лента «Затерянный мир» по мотивам одноименного произведения Артура Конана-Дойля. Однако Imperial Airways не стала первой авиакомпаний, предложившей кино на борту. В 1921 году этот трюк провернула Aeromarine Airways в процессе полета над Чикаго. Правда, то был показательный полет, а не регулярный рейс.

Источник
Ferra.ru
Теги
кино 3M

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