Искусственный интеллект Adobe Sensei сделает селфи привлекательнее

Команда Adobe Research опубликовала на Youtube видеоролик, показывающий как простой пользователь прямо на смартфоне сможет значительно улучшить собственные селфи с помощью алгоритмов Adobe Sensei.

По словам компании, Adobe Sensei сочетает возможности искусственного интеллекта и технологии машинного обучения для обработки контента и массивов данных большого объема.

На видео показывается, как посредственное селфи можно превратить в неплохо сделанный портрет, улучшив не только черты лица и кожу, но и ракурс, а также стиль фотографии. Помимо всего прочего, можно слегка развернуть модель на фото, настроить глубину резкости, применить разные стили. Все это без использования компьютера и профессиональных инструментов, просто несколькими касаниями к экрану смартфона.

Пока Adobe не сообщает, в каком ее приложении появятся подобные возможности.