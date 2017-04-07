В NASA объяснили появление атмосферы на Церере

Ученые из NASA рассказали, как появляется атмосфера на Церере. Более того, они также объяснили, как она исчезает. Атмосфера на крошечной планете появляется и исчезает в зависимости от солнечной активности, утверждают эксперты: «Мы считаем, что атмосфера на Церере — явление временное, приходящее. Зависит ее появление и исчезновение от солнечной активности».

Когда поток частиц от Солнца сталкивается со льдом на поверхности планеты, молекулы воды освобождаются и поднимаются вверх, создавая разреженную атмосферу, которая держится около недели, а затем постепенно исчезает.

Ученые считают, что схожие явления могут происходить и на других объектах с большими запасами воды в Солнечно системе.