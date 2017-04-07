Японцы и Китайцы в далеком прошлом наблюдали полярное сияние

Японские ученые выяснили, что за атмосферные явления происходили на территории Японии и Китая в далеком прошлом, 10-13 веках. Вывод о том, что в этих краях наблюдалось полярное сияние, был сделан благодаря описанию японского поэта Фудзивары Тэйка от 21-23 февраля 1204-го года о красных и белых испарениях в небе. Китайцы тем временем наблюдали большое количество солнечных пятен.

Аналогичные явление также обнаруживаются в исторических документах 960-1279 годов (времена Империи Сун).

Ученые считают, что полярные сияния в этом регионе около 1000 лет назад были связаны с множественными выбросами корональной массы из одной и той же области Солнца. Если бы такие выбросы произошли сегодня, считают эксперты, то они привели не только к полярному сиянию во всех регионах Земли, но и к проблемам с электричеством по всей планете.  

Источник
Gizmodo
Теги
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