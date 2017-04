Главное за неделю: цены на iPhone 8, Windows 10 Creators Update и Meizu Pro 7 на рендерах

На этой неделе мы узнали, сколько примерно будет стоить долгожданный iPhone 8. Кроме того, на рендерах появилась флагманская модель от Meizu, Meizu Pro 7. Обновление Windows 10 Creators Update стало официально доступно для загрузки. Подробнее об этом читайте ниже.

Стоимость iPhone 8

Ранее в сети уже появлялись слухи, что топовый iPhone с OLED-дисплеем будет стоить дороже 1000 долларов США. На этой неделе аналитик Стивен Милунович (Steven Milunovich) из UBS сообщил более приятные новости. Опять же, пока все на уровне слухов и домыслов.

По данным источника, младшая версия iPhone 8 с 64 ГБ встроенной флеш-памяти будет стоить от 850 до 900 долларов в США, то есть, на уровне с флагманским Samsung Galaxy S8+, который оценен в 850 долларов. При этом, iPhone 8 на 256 ГБ получит ценник от 950 до 1000 долларов.

Таким образом, он рискует стать еще одним после Galaxy S8+ с 6 ГБ оперативной памяти массовым смартфоном в США, преодолевшим рубеж в тысячу долларов. Стоимость же слегка обновленных iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые также поступят в продажу, должна составить $649 и $749, соответственно.

Также на этой неделе мы узнали, что компания Apple может выбиться из своего стандартного графика и вместо сентябрьского релиза задержать следующее поколение iPhone до октября или даже ноября. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на китайскоязычное издание Economic Daily News.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Windows 10 Creators Update доступен для загрузки

Компания Microsoft сообщает, что обновление Windows 10 Creators Update для первых пользователей уже доступно для загрузки. Для разработчиков также выпущен специальный обновленный пакет Creators Update SDK для создания приложений с использованием новых возможностей.

Как и предполагалось ранее, запуск и внедрение обновления будет проводиться постепенно. Сейчас его можно скачать вручную и установить. В дальнейшем, уже с 11 апреля, апдейт для PC будет происходить в автоматическом режиме. Для смартфонов на базе Windows 10 Mobile он станет доступен начиная с 25 апреля, опять-таки постепенно.

Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин, обновленный браузер Edge, улучшенная система защиты от киберугроз и многое другое.

Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.

Подробнее о Creators Update читайте в нашем большом материале.

Meizu Pro 7 на рендере

На просторах Weibo, знаменитого китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.

Согласно рендеру, Meizu Pro 7 сможет похвастаться уменьшенными кромками сверху и снизу дисплея, а также загнутым экраном на боковые кромки. Он продолжает традицию, введенную Samsung Galaxy S8 и LG G6. При этом сенсорная домашняя кнопка заменена на аппаратную, что несколько странно для флагмана 2017-го года.

Согласно более ранним слухам, Meizu Pro 7 базируется на 10-ядерном MediaTek Helio X30, получит AMOLED-дисплей и металлический корпус. Также предполагается не меньше 4 ГБ оперативной памяти.

