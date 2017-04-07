SpaceX могут привлечь к запуску военных спутников

В ВВС США не против использования ракет-носителей Falcon 9 от SpaceX, если это позволит сэкономить деньги. Об этом заявил генерал-лейтенант Джон Реймонд (John Raymond), заместитель начальника штаба ВВС США по операциям: «Я не возражаю, если мы будем летать на уже использованных разгонных блоках SpaceX — они доказали, что способны осуществлять такие запуски. Это позволит существенно сэкономить».

По словам экспертов, подготовка уже побывавшей в космосе ступени носителя и ее повторный запуск стоит значительно меньше, чем строительство новой ракеты каждый раз заново.

Ранее сообщалось, что Falcon 9 обходится в 62 миллиона долларов. Ступень этой ракеты была впервые повторно использована 30 марта. Ей удалось не только успешно взлететь, вывести на орбиту спутник SES-10, но и сесть на специальную платформу. Таким образом SpaceX стала первой компанией в мире, сумевшей повторно использовать ступень ракеты для доставки спутника на орбиту.