Вокруг планеты, напоминающей Землю, нашли атмосферу

В 39 световых годах от Земли в созвездии Парусов находится система красного карлика Глизе 1132 и экзопланета GJ 1132b, которая, по словам ученых, похожа на Землю. Ее радиус составляет 1,4 земных, масса в 1,6 раз больше.

В отличие от схожих экзопланет в одном из инфракрасных диапазонов размер GJ 1132b больше, чем в других — а это говорит о наличии атмосферы, не пропускающей сквозь себя определенные световые волны.

Благодаря компьютерному моделированию команде из Кембриджского университета и Института Макса Планка удалось выяснить, что скорее всего атмосфера содержит много воды и метана. Возможно, что GJ 1132b это большой водный мир с горячей атмосферой из пара.

Что касается жизни на этой планете, то о ее присутствии или отсутствии ученые пока говорить не готовы. Наблюдения будут продолжены.