Роскомнадзор начал блокировку сервиса-рации Zello

Роскомнадзор сообщил о начале процедуры блокировки сервиса Zello. Это означает, что в ближайшее время операторы ограничат доступ россиян в сервису.





Как отмечает ведомство, команда Zello не отреагировала должным образом и в установленный законом срок на требование предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации.

Напомним, Zello представляет собой бесплатное приложение-рацию для смартфонов и планшетов на базе Android, iOS и Windows Phone, позволяющее быстро отправить голосовое сообщение другу или группе не набирая текст и не отвлекаясь на чтение.

Команда Zello подтвердила в своем блоге, что получала уведомление от Роскомнадзора о возможном закрытии доступа к сайту zello.com и сервису Zello на территории России, если не будут выполнены требования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Тем не менее, Zello не собирается выполнять эти требования, поскольку они «абсурдны с технической точки зрения, но и противоречат принципам Zello». Также выражается надежда на то, что блокировка либо не состоится, либо кажется неэффективной.

По мнению разработчиков, статья 10.1, на которую ссылается ведомство, устанавливает ряд невыполнимых условий для «организаторов распространения информации в Интернете», поскольку в данное широкое понятие попадают все социальные сети, мессенджеры, провайдеры электронной почты и даже интернет-форумы.