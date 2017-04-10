«Хаббл» сфотографировал «суицидальную» галактику

Космический телескоп «Хаббл» получил фотографии галактики NGC 4536. Она относится к так называемым галактикам со вспышкой звездообразования, в которых скорость образования новых звезд происходит с такой скоростью, что теоретически запас газа может истощиться, не успевая пополняться, что приведет к «смерти» галактики.





Галактика NGC 4536 находится в созвездии Дева примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Получение снимков дает возможность ученым лучше разобраться в причинах «смерти» галактик, когда в них прекращают формироваться новые звезды, приводя к постепенному угасанию.