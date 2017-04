Что случилось 10 апреля 2017 года?

Drawn to Death для PS4 получила в основном низкие оценки. Создатели Horizon заговорили о сиквеле. NVIDIA Titan Xp показал результаты в тестах. NPD предсказала успех Xbox Scorpio. Впрочем, согласны с этим не все. Xiaomi Mi 6 показался на изображении. Кроме того, мы сообщили, что его действительно собираются показать 11 апреля.

В BioWare может кипеть работа над новой Knights of the Old Republic. Uncharted 4 вновь завоевала очередную награду "Игра Года". Toshiba решила избавиться и от телевизоров. Вокруг планеты, похожей на Землю, нашли атмосферу. Ученым также удалось объяснить, почему Марс такой маленький.

LG сообщила, что обновит свои часы G Watch R и Watch Urbane до Android Wear 2.0. Сапфировый HTC U Ultra начнут продавать в Европе в апреле. Мы узнали подробности о Xiaomi Mi Mix 2. Samsung Galaxy Note 7 в оьбновленном варианте и новый Samsung Galaxy Note 8 показали на фото.

Nokia 9, флагманский смартфон, окажется даже дороже iPhone 7. Роскомнадзор начал блокировать интернет-рацию Zello. Bixby научится говорить на других языках до конца года. Мы также рассказали вам, почему и как галактики совершают самоубийства.