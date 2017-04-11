Что случилось 10 апреля 2017 года?

Drawn to Death для PS4 получила в основном низкие оценки. Создатели Horizon заговорили о сиквеле. NVIDIA Titan Xp показал результаты в тестах. NPD предсказала успех Xbox Scorpio. Впрочем, согласны с этим не все. Xiaomi Mi 6 показался на изображении. Кроме того, мы сообщили, что его действительно собираются показать 11 апреля. 

В BioWare может кипеть работа над новой Knights of the Old Republic. Uncharted 4 вновь завоевала очередную награду "Игра Года". Toshiba решила избавиться и от телевизоров. Вокруг планеты, похожей на Землю, нашли атмосферу. Ученым также удалось объяснить, почему Марс такой маленький. 

LG сообщила, что обновит свои часы G Watch R и Watch Urbane до Android Wear 2.0. Сапфировый HTC U Ultra начнут продавать в Европе в апреле. Мы узнали подробности о Xiaomi Mi Mix 2. Samsung Galaxy Note 7 в оьбновленном варианте и новый Samsung Galaxy Note 8 показали на фото.

Nokia 9, флагманский смартфон, окажется даже дороже iPhone 7. Роскомнадзор начал блокировать интернет-рацию Zello. Bixby научится говорить на других языках до конца года. Мы также рассказали вам, почему и как галактики совершают самоубийства. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: ASUS ZenFone 3 Zoom в России, iPhone Edition и старт продаж LG G6

10 марта

Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России

31 марта

Главное за неделю: Xiaomi Redmi Pro 2 в марте, изогнутый iPhone 8 и смартфон Taimen от Google

17 марта

Главное за неделю: видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, старт продаж Nintendo Switch и MWC 2017

3 марта

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января

Главное за неделю: произведения Стругацких в свободном доступе, цены на Galaxy S8 и разочарование от Mass Effect: Andromeda

24 марта
Из рубрикиНаука и технологии
«Хаббл» сфотографировал «суицидальную» галактику
Роскомнадзор начал блокировку сервиса-рации Zello
Началась продажа билетов на ИгроМир и Comic Con Russia 2017

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39