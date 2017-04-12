Путешествие в космос с Blue Origin займет 40 минут

Компания Blue Origin поделилась информацией о коммерческих полетах на корабле New Shepard. Утверждается, что полет на суборбитальную высоту в 100 километров займет всего 40 минут — от момента захода космо-туристов внутрь корабля и до момента его приземления. Непосредственный полет будет длиться всего 11 минут.

Корабль рассчитан на шестерых, все туристы смогут наблюдать за планетой Земля из иллюминаторов, сидя в удобных креслах. В состоянии невесомости люди смогут находиться около четырех минут.

Сообщается, что уборных комнат в корабле нет. Создатели утверждают, что полет длится не так долго, поэтому они попросту не нужны.

Подготовка к полету займет два дня. Стоимость «часового» удовольствия составит 200-250 тысяч долларов. Первый полет намечен на 2018-ый год.  

Источник
ТАСС
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