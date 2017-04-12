ВКонтакте запустили трансляции для всех пользователей и сообществ

Команда социальной сети ВКонтакте сделала прямые трансляции доступными для всех пользователей и сообществ. Теперь пользователи и администраторы сообществ смогут создавать прямые трансляции при помощи компьютеров, ноутбуков и специального оборудования.


Сервис поможет делиться видео в реальном времени с экрана компьютера, внешней камеры или игры, проводить репортажи с использованием профессиональной техники, организовывать круглосуточные эфиры телеканалов и радиостанций.

Авторы веб-трансляций смогут подключить систему пожертвований и зарабатывать, получая платные сообщения от зрителей. Кроме того, в эфир можно выводить уведомления о новых подписчиках, а также пользователях, поделившихся трансляцией. Раз в час администраторам доступны оповещения подписчиков о начале трансляции или важных событиях в эфире.

Ранее разработчики ВКонтакте представили мобильное приложение VK Live для прямых трансляций, тоже с возможностью заработка для авторов.

Источник
Mail.Ru Group
Теги
социальная сеть вконтакте трансляция

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