Что случилось 12 апреля 2017 года?

12 апреля мы узнали, что Uncharted: The Lost Legacy выйдет 23 августа 2017-го года. Состоятлся релиз Bayonetta на PC. Оригинальную Nier решили переиздать в Европе для PS3. Samsung вновь стала самым крупным производителем смартфонов. Путешествие в космос с Blue Origin займет примерно 40 минут.

В Японии снова начались продажи "Тамагочи". Недорогой Nikon D7500 обещает возможности дорогого D500. Qualcomm обвинила Apple в даунгрейде ее модема для соответствия параметрам модема от Intel. Meizu E2 представят 26 апреля. А защищенный Samsung Galaxy Xcover 4 начнут продавать 24 апреля.

Xiaomi Mi Note 3 может получить 8 ГБ оперативной памяти. В социальной сети Вконтакте появились трансляции. Microsoft пообещала представить новые гаджеты уже 2 мая.

Huawei начала тестировать Android O на Mate 9. Мы увидели фото Xiaomi Mi 6 Plus. Samsung DeX начала продаваться в Европе.