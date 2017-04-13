Google представит новую Землю на следующей неделе

Компания Google разослала журналистам приглашения на следующее пресс-мероприятие, назначенное на 18 апреля 2017 года. На нем компания собирается представить новую версию сервиса Google Earth (Google Планета Земля).





Анонс приурочен к надвигающемуся Дню Земли, проходящему 22 апреля каждый год. Напомним, приложение изначально выпускалось под названием EarthViewer 3D и было создано компанией Keyhole, купленной Google в 2004 году. В 2005 году приложение было перезапущено уже как Google Earth. В прошлом году была запущена версия для виртуальной реальности.