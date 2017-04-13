NASA показало полярное сияние на Уране

NASA представило снимки Урана с полярным сиянием. Сделаны редкие кадры были с помощью космического телескопа «Хаббл». Вообще же о таком природном явлении на Уране ученые узнали еще в 1986-ом году благодаря аппарату «Вояджер-2».

Что касается первого снимка северного сияния на Уране, то «Хаббл» сделал его в 2011-ом. Затем — в 2014-ом. Дело в том, что найти полярное сияние на этой планете не так просто — оно происходит довольно редко и длится недолго. Большинство попыток заснять явление оказываются неудачными.

Полярное сияние происходит о того, что поток заряженных частиц от Солнца попадает в магнитное поле планеты, заряженные частицы ионосферы оказываются в верхних слоях атмосферы, где сталкиваются с частицам газов. От этого столкновения мы и видим сияние.

Полярные сияния возможны только на тех планетах, где имеется магнитное поле и какая-либо атмосфера. 

Источник
RT
Теги
космос Полярное Сияние

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