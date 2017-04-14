Топ-менеджер МегаФона судится с Apple из-за размера мегабайта

Дмитрий Петров, директор по связям с органами власти в МегаФоне, продолжает с энтузиазмом судиться с Apple. На этот раз, его не устраивает количество килобайтов, насчитывающихся в мегабайте на устройствах Apple. Сейчас он просит "помощи зала" через сообщество "Телеком-туса" в социальной сети Facebook, поскольку Apple попросила суд провести экспертизу.





С точки зрения Петрова, Apple некорректно рассчитывает объем накопителя, исходя из того, что в мегабайт равен 1000 Кб, а в российском законодательстве он составляет 1024 Кб.





От себя отметим, что если заниматься буквоедством, то согласно постановлению правительства РФ "мегабайт" или сокращенно "Мбайт", действительно состоит из 1024 Кбайт. С другой стороны, согласно ГОСТУ признается такое "историческое" употребление, но подчеркивает, что в системе СИ корректно использовать все же производные единицы, образованные с помощью уравнений типа "1000 = 103", а не "1024 = 210" .

Петров судится с Apple Distribution International, российским представительством Apple «Эппл рус» и ритейлером re:Store через Пресненский районный суд Москвы как частное лицо, а не представитель Мегафона.

Как сообщает РАПСИ, 6 апреля суд отложил слушания по иску Петрова до 22 мая, в том числе, в связи с требованием ответчика провести экспертизу. В своем иске он настаивает, что объем реального накопителя смартфона не соответствует заявленной производителем. Претензии вызвал iPhone 6s с 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Петров утверждает, что реальный объем составляет менее 12 ГБ, то есть занижен на 26%. С точки зрения международной системы счисления, 1 гигабайт равен 1000 мегабайт, но в России существует то самое постановление правительства от 2009 года, упоминавшееся ранее. На основе этого "несоответствия" Петров требует вернуть ему потраченные на смартфон 54 тысяч рублей, а также 45 тысяч рублей в качестве компенсации и расходов на судебные издержки

Это уже не первый иск Петрова к Apple и re:Store. В сентябре 2016 года он подал иск после того, как повредив экран не захотел менять его по дополнительной программе обслуживания. Починка смартфона с оригинальными дисплеями была невозможна, поскольку Apple не поставляет экраны в Россию, а поменять iPhone сервис-центры предлагали только с условием доплаты в 25 990–29 300 рублей, что не устроило пользователя. Петров требовал заставить Apple ввозить дисплеи в российские сервис центры, но суд отклонил его иск.

В результате всех этих дрязг, в феврале ФАС России вынесла предупреждение российскому представительству Apple и предписала компании открыть единый сервисный центр а территории Российской Федерации до 1 мая 2017 года.