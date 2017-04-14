Главное за неделю: цена Xiaomi Mi 6, Samsung DeX в Европе и пасхальный iPhone 7

На этой рабочей неделе мы узнали, сколько будет стоить смартфон Xiaomi Mi 6. Кроме того, Samsung начала продавать док-станцию DeX в Европе. Caviar отличилась выпуском праздничного пасхального iPhone 7. Об этих и других интересных новостях читайте в нашем еженедельном дайджесте о самом-самом.

Цена на Xiami Mi 6 и Mi 6 Plus

Смартфоны Xiaomi Mi 6 и Mi 6 Plus, которые официально представят на следующей неделе, имеют все шансы стать настоящими хитами продаж.

Однако, еще до официальной презентации, в сеть утекли данные о стоимости новинок. Благодарить за информацию стоит китайский аналог Twitter'а, социальную сеть Weibo. Итак, за Xiaomi Mi 6 попросят от 2199 юаней (318,46 долларов), а Xiaomi Mi 6 Plus стартует с 2699 юаней (390,87 долларов).

Подробнее ниже:

Xioami Mi 6

4 ГБ ОЗУ + накопитель на 64 ГБ = 2199 юаней ($318)

4 ГБ ОЗУ + накопитель на 128 ГБ = 2599 юаней ($376)

Xiaomi Mi 6 Plus

6 ГБ ОЗУ + накопитель на 64 ГБ = 2599 юаней ($390)

6 ГБ ОЗУ + накопитель на 128 ГБ = 3099 юаней ($448)

6 ГБ ОЗУ + накопитель на 256 ГБ = 3699 юаней ($535)

Таким образом, 6 ГБ оперативной памяти действительно доступны только для будущих покупателей Mi 6 Plus.

Согласно предварительным утечкам, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821. За графику отвечает Adreno 540.

В тесте AnTuTu указывается, что Xiaomi Mi 6 получит 12 МП основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Пасхальные iPhone 7 от Caviar

Ювелирный бренд Caviar, известный своими экстравагантными дизайнерскими версиями iPhone, представил новую серию Credo, приуроченную к празднику Пасхи.

В пасхальную серию вошли iPhone 7 и смарт-часы Apple Watch. В оформлении используются православные мотивы. Более того, как утверждают создатели моделей, дизайн получил благословение в церкви, а сами смартфоны были освящены в Городецком Федоровском Мужском Монастыре.

Две основные вариации дизайна получили названия «Спаси и сохрани» и «Отче наш». В отделке используются очертания креста, куполов, алтаря в Храме Христа Спасителя, а также слова молитвы.

Если отвлечься от тематики оформления, то новые модели получили еще одно новшество — смартфоны впервые для бренда оснащены цельными ювелирными корпусами с золотым покрытием. Беспрерывный рисунок узора нанесен не только на заднее панно, но и по периметру, на все боковые грани.

Цена новых iPhone 7 — от 199 000 рублей при объеме памяти в 128 ГБ, смарт-часов — от 189 000 рублей. Каждая модель ограничена тиражом из 99 экземпляров.

Samsung DeX в Европе

Док-станция Samsung DeX, которая превращает смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный персональный компьютер, начала продаваться в Европе. Устройство позволяет подключать смартфон к полноценному монитору, использовать клавиатуру и мышь для работы в приложениях. Таким образом можно с удобством редактировать документы, посещать веб-сайты, смотреть видео и отвечать на сообщения на смартфоне. Как минимум в Нидерландах ее можно найти по цене от 96 евро.

Чтобы начать работу, пользователю потребуется вставить свой смартфон в док-станцию Samsung DeX, которая автоматически подключает к нему монитор по HDMI кабелю, клавиатуру и мышь по Bluetooth, USB или через беспроводной адаптер.

Док-станция Samsung DeX получила HDMI, два порта USB 2.0, Ethernet, разъем USB Type-C и вентилятор охлаждения, а также технологию быстрой зарядки Adaptive Fast Charging (AFC) для зарядки смартфона.

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