Google помирился с Яндексом и ФАС

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) сообщила о заключении мирового соглашения с компанией Google с в Арбитражном суде Московского округа. Договоренность была достигнута спустя два года разбирательств по иску о нарушении Google антимонопольного законодательства при продвижении платформы Android, инициированному в связи с жалобой Яндекса.

Народное творчество
Народное творчество

Google согласилась выплатить штраф в 438 миллионов рублей и дополнительный штраф на миллион, выписанные ей в 2016 году. Помимо мирового соглашения с ФАС, Google заключила сегодня, 17 апреля 2017 года, коммерческое соглашение с Яндексом, удовлетворившее все стороны. Оно одобрено ФАС и предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса Яндекс в браузере Chrome. 

Google разработает новый виджет Chrome для главной страницы мобильных устройств. При первом запуске пользователи получат «окно выбора», позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию Яндекс, Google или другую поисковую систему, которая сумеет договорится с Google.

Напомним, в августе 2016 года ФАС оштрафовала компанию Google на 438 миллионов с лишним рублей за нарушение закона о конкуренции. В ноябре ФАС оштрафовала Google еще на миллион рублей за неисполнение предписания. Штраф стал финальным аккордом в истории, которая тянется с февраля 2015 года. Тогда российская компания Яндекс обратилась в ФАС с просьбой проверить Google.

20 февраля 2015 года, ведомство возбудило дело в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. А в сентябре объявила Google нарушителем закона «О защите конкуренции», признав злоупотребление доминирующим положением в отношении предустановленных магазинов приложений на Android.

В октябре 2015 года Google было предписано внести изменения в договоры с партнерами производителями Android-устройств, чтобы российское антимонопольное законодательство перестало нарушаться. Производителям предлагалось устанавливать Google Play при условии, что они также обязательно установят на мобильное устройство ряд других приложений Google и его поисковой системы, а также размещение этих приложений в выгодном месте на главном экране устройства. Также производителям запрещалось устанавливать приложения других разработчиков.

Источник
ФАС
Теги
ANDROID Россия Google Яндекс фейспалм ФАС

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