Google Картинки научились давать советы по стилю

Команда сервиса Google Image Search или "Google Поиск по картинкам" сообщила о запуске новой возможности. Теперь в Поиске по картинкам появилась функция «Советы по стилю» (в английской версии — style ideas).





Она призвана улучшить результаты поиска стильных решений, при просмотре модных вещей в Поиске. Пользователю будет выдаваться специальная галерея, в которой можно узнать, с чем носят понравившуюся вещь. Кроме того, при поиске одежды и аксессуаров пользователю выдадут расширенную круговую галерею похожих изображений.