Google Картинки научились давать советы по стилю

Команда сервиса Google Image Search или "Google Поиск по картинкам" сообщила о запуске новой возможности. Теперь в Поиске по картинкам появилась функция «Советы по стилю» (в английской версии — style ideas).


Она призвана улучшить результаты поиска стильных решений, при просмотре модных вещей в Поиске. Пользователю будет выдаваться специальная галерея, в которой можно узнать, с чем носят понравившуюся вещь. Кроме того, при поиске одежды и аксессуаров пользователю выдадут расширенную круговую галерею похожих изображений.

Источник
Google
Теги
Google фейспалм поиск стиль красота

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