Умные бинты позволят отслеживать состояние пользователя по 5G

Исследователи в Институте биологических наук при Университете Суонси (Swansea University) в Великобритании разработали "умные" перевязочные материалы, которые смогут отслеживать состояние пациента и передавать данные по связи пятого поколения.


По словам профессора Марка Клемента (Marc Clement), главы ILS (Институте биологических наук), связь 5G обеспечивает возможность создать быстрое и устойчивое широкополосное соединение, требующееся для целей здравоохранения. "Умные повязки с использованием нанотехнологий смогут определять состояние раны в каждый отдельный момент времени. Они "подключат" рану по 5G к необходимой инфраструктуре, которая через телефон сможет отслеживать местоположение пользователя и активность в любой момент", — объяснил Клемент.

Собранные данные позволят врачу корректировать по мере необходимости лечение, в зависимости от состояния пациента. Как ожидается, тестирование смарт-бинтов начнется в ближайшие 12 месяцев.

Источник
BBC
Теги
здоровье 5G британские ученые

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