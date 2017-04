Что случилось 17 апреля 2017 года?

В космосе все спокойно. Криовулканы извергаются на Европе, спутнике Сатурна, а на Венере ученые собираются найти полноценную жизнь. В Аргентине нашли яйца динозавров с хорошо сохранившимися эмбрионами. Тем временем для Nintendo Switch готвоится около 20 игр на Unreal Engine 4. Ходят слухи о появлении маленькой Switch Mini в 2018-ом году.

Moto Z2 Force выглядит неплохо. Мы также узнали, когда выйдет Endless Space 2. Рендеры Moto C и Moto C Plus восхитительны! Как и скриншоты ремейка Final Fantasy XII. Представлены чертежи iPhone 8. Прототип Samsung Galaxy S8+ намекнул нам на некоторые особенности Galaxy S9.

iPad четвертого поколения меняется на iPad Air 2. Moto E4 Plus впечатляет на фото. В Google картинках даются советы по стилю. Сама же Google мирится с ФАС и "Яндекс". Xiaomi Mi Max 2 действительно огромный, исполин среди смартфонов. Сохраненные посты можно собирать в коллекции в Instagram'е.

iPhone 8 модет лишиться сканера Touch ID. А HTC U (Ocean) получит защиту от воды; "океан" же!