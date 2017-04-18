Facebook представила платформу для создания дополненной реальности

Сегодня на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook анонсировала платформу Camera Effects Platform. Она призвана помочь разработчикам создавать различные приложения с дополненной реальностью. По словам Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), главы Facebook, это первая подобная платформа.





С ее помощью можно будет создавать приложения, позволяющие "накладывать" различные объекты на реальность, от дополнительной информации до разнообразных эффектов, все они смогут взаимодействовать с объектами реального мира.

Среди показанных примеров — Facebook Stories с наложением эффектов на селфи, другое позволяет снимать и взаимодействовать с 3D-сценами с высокой точностью, примерно как Hololens у Microsoft.

Также можно отметить, что буквально сегодня Snapchat запустил функцию дополненной реальности, позволяющую добавлять 3D-объекты на видео.