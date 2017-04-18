Google перезапустила Землю

Как и ожидалось, компания Google представила сегодня значительно переработанную версию сервиса Google Earth (Google Планета Земля). На данный момент доступны веб-версия Google Earth и мобильное приложение для Android. Отметим, что ранее веб-версии Google Earth не существовало, она была доступна через специальные приложения для десктопов и мобильных устройств. По словам компании, на разработку обновления ушло добрых два года.

Одним из главных новшеств стал Voyager (Исследователь), функция предоставляющая настоящие интерактивные экскурсии. Функция "мне повезет" перенесет пользователя по нажатию кнопки в какое-нибудь неожиданное место, открывая новые возможности для расширения кругозора. Особо интересные места можно рассмотреть под разными углами, нажав на кнопку 3D.

Новая Google Earth доступна на сайте earth.google.com через браузер Chrome, в Google Play для Android она будет постепенно распространяться на все более широкий круг пользователей в течение недели. Версии для iOS и других браузеров запланированы на "ближайшее время". Впрочем, прежняя версия Google Earth 7 все еще доступна в виде приложения для десктопов.

Анонс приурочен к надвигающемуся Дню Земли, проходящему 22 апреля каждый год. Напомним, приложение изначально выпускалось под названием EarthViewer 3D и было создано компанией Keyhole, купленной Google в 2004 году. В 2005 году приложение было перезапущено уже как Google Earth. В прошлом году была запущена версия для виртуальной реальности.