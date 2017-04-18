Intel отменила IDF к двадцатилетнему юбилею форума

Компания Intel внезапно отказалась от проведения в дальнейшем форумов для разработчиков IDF (Intel Developer Forum), включая IDF17, который должен был состояться летом в Сан-Франциско. Intel объявила о принятом решении на своем сайте.





Ранее Intel уже предупреждала, что не будет проводить в этом году форум в Китае, но от нее все еще ожидали форума в США с 15 по 17 августа, хотя и "в новом формате".

Отметим, что первый IDF состоялся в далеком 1997 году и в 2017 году форум должен был отпраздновать свой двадцатилетний юбилей. Форум был традиционным местом для ранних анонсов новых продуктов Intel, от новых поколения процессоров вроде Skylake и Kaby Lake, до коммуникационных технологий вроде Omni-Path.

По словам представителя компании, переданным журналистами AnandTech, данный шаг представляет собой признание, что компания больше не является GR-ориентированной, как это было раньше, и крупные мероприятия вроде IDF с недостаточной гибкостью уже не лучший способ поделиться информацией.