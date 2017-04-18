Стив Возняк уверен, что Марс будет заселен

Стив Возняк (Steve Wozniak), сооснователь компании Apple, считает, что в 2075 году люди колонизируют Марс — туда будет перенесена вся тяжелая промышленность. Кроме того, через 60 лет люди научатся строить технологичные умные города в пустынях.

На этом предсказания Возняка не заканчиваются. Он также считает, что на встречу с представителями внеземных цивилизаций пока рассчитывать не приходится — это касается и сегодняшнего дня и 2075-го года.

Кроме того, большее влияние на жизнь человека будет иметь искусственный интеллект. Врачебная диагностика больше не понадобится — сканировать организм смогут личные компьютеры.

Что до Apple, то Возняк уверен, что через 58 лет компания по-прежнему будет существовать. Аналогичным образом уверен он и в светлом будущем Facebook с Google. 

Источник
РБК
Теги
будущее Стив Возняк

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