В Одноклассниках выложили архив с аудиокнигами русских классиков в Библионочи

Команда социальной сети Одноклассники совместно с порталом Культура.РФ сообщили о запуске специального проекта, приуроченного к федеральной акции Библионочь-2017, которая пройдет 21 и 22 апреля. В рамках проекта в социальной сети появился архив со сборниками аудиокниг русских классиков.





В разделе "Музыка" социальной сети можно прослушать произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и других классиков русской литературы в исполнении легендарных советстких актеров - Сергея Юрского, Иннокентия Смоктуновского, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Осипа Абдулова, Бориса Ливанова.

В данный момент для прослушивания доступны 30 аудиокниг. В дальнейшем Минкультуры и Одноклассники планируют пополнять архив новыми произведениями. Аудиокниги предоставлены компанией “Мелодия”.

Также в группе Культуры.РФ запустилась интерактивная карта событий Библионочи, на которой можно отыскать мероприятия крупнейших библиотек в разных городах России.

Напомним, Библионочь - это всероссийская ежегодная акция, посвященная чтению. Она проходит во второй декаде апреля, дата приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права. Поддерживающие акцию библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.