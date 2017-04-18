Мобильные трансляции YouTube заработали для менее популярных видеоблогеров

Команда популярного видеосервиса YouTube сделала прямые мобильные трансляции доступными для большего числа видеоблогеров и других создателей контента. На момент запуска мобильных трансляций в феврале, вести их могли только пользователи с количеством подписчиков более 10 000. Теперь же лимит снижен до тысячи подписчиков и сервис стал доступен для менее удачливых видеоблогеров.


По словам представителя YouTube, мобильные трансляции доступны всем пользователям с более чем тысячей подписчиков, а не только случайной выборке из них.

Трансляции с мобильных устройств встроены в приложение YouTube. Для запуска прямого эфира требуется лишь нажать кнопку записи. После завершения трансляции, ее запись сохраняется на канале. Впрочем, доступ к видео можно ограничит или вообще удалить запись.

Источник
YouTube
Теги
видео YOUTUBE прямой эфир живая трансляция

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