В Китае нашли окаменелые яйца динозавров

Недавно мы писали, что яйца динозавров нашли в Австралии. Теперь же китайскому рабочему удалось обнаружить яйца динозавров, возраст которых составляет около 70 000 000 лет. Обнаружить столь ценный клад удалось в районе города Фошань, что на юге Китая.

Утверждается, что яйца были отложены самкой динозавра во время позднего Мелового периода (145 000 000 — 66 000 000 лет назад). Радиус каждого яйца составляет от 13 до 14 см, толщина скорлупы равняется 2 см. Палеонтологи утверждают, что отложены они были травоядным видом динозавра. О каком ящере идет речь, не сообщается.

После анализа, который, по мнению ученых, позволит узнать, как изменялся климат в этом регионе в прошлом, яйца передадут на хранение в Наньхайский музей.