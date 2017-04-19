Facebook готовит интерфейс с набором текста силой мысли

На конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook рассказала о своих разработках в области интерфейса для ПК с управлением силой мысли, включая набор текста "мозгом".





Как поясняет Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), глава Facebook, на своей страничке в соцсети, мозг человека производит достаточно данных для трансляции четырех HD-фильмов каждую секунду. Проблема в том, что сейчас лучший способ передать информацию миру — это речь, а у нее ограниченная "пропускная способность", сравнимая с возможностями по передаче данных обычного модема 80-х годов прошлого века. Facebook работает над системой, которая позволит набирать текст прямо из разума человека, в пять раз быстрее, чем современный набор на телефоне.

В конце концов проект планируется реализовать в виде носимого устройства, которое можно будет производить в больших объемах.

По словам Цукерберга, даже реализация банального выбора "да/нет" с управлением мыслью сильно бы помогла сделать технологии вроде дополненной реальности более естественными.