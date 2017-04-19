Twitter согласился перенести данные россиян в Россию

Компания Twitter согласилась перенести в Россию персональные данные россиян к середине 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.





В частности, приводится письмо от Шинейда МакСуини, вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, направленное Александру Жарову, руководителю ведомства. В пиьсме отмечается, что сейчас компания пытается определить, какая информация о российских гражданах и организациях может быть выделена для хранения в Российской Федерации. В Twitter планируют, что смогут направить эти коммерческие данные в Россию к середине 2018 года.

Напомним, с 1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о локализации персональных данных, он требует хранения баз с персональными данными россиян на территории России. В конце прошлого года Роскомнадзор заблокировал деловую социальную сеть LinkedIn как раз в связи с к нарушениями закона «О персональных данных», которые усугубились утечками информации о пользователях.