VPN-сервисы могут заставить блокировать запрещенные сайты в России

Издание «Ведомости» сообщило о подготовленном чиновниками законопроекте, который перекроет пути обхода блокировок запрещенных на территории России сайтов. «Ведомости» ссылаются на некие источники в интернет-компаниях и одного федерального чиновника.


По словам этого чиновника автором данного законопроекта выступает Роскомнадзор. Любопытно, что Вадим Ампелонский, представитель Роскомнадзора, опровергает данную информацию. Он пояснил следующее: «Мне об этом законопроекте ничего не известно, Роскомнадзор не обладает правом законотворческой инициативы». Представители Минкомсвязи сообщают журналистам, что не получали такого документа.

По данным «Ведомостей», законопроект запретит использование информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам. Проще говоря, любимые многими VPN-сервисы и анонимайзеры окажутся либо сами под запретом, либо будут вынуждены ограничивать российским пользователям доступ к запрещенным сайтам.

Источник
Ведомости
Теги
Россия закон роскомнадзор VPN

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