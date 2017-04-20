Ученые обнаружили наиболее благоприятную для жизни планету

Астрофизики обнаружили планету класса «суперземля» LHS 1140b, расположенную в зоне обитаемости звезды. Ученые считают, что именно эта планета является на данный момент наиболее подходящей для жизни из обнаруженных человечеством во Вселенной — даже более, чем Proxima b и планеты системы TRAPPIST-1.

LHS1140b, которая крупнее Земли в 1,4 раза, вращается вокруг красного карлика, испускающего меньшее количество радиации, чем другие аналогичные объекты.

Обычно красные карлики испускают много радиации в свои ранние периоды. Однако поверхность LHS 1140b была защищена океаном магмы, насыщавшим газовую оболочку водяным паром. Такой процесс длился как раз тот период времени, пока звезда была молодой. Затем красный карлик «повзрослел» и перешел в спокойное состояние.

Возраст LHS 1140b, считают ученые, составляет 5 миллиардов лет, весит планета в 7 раз больше Земли, являясь весьма плотным объектом. Ядро у планеты, считают эксперты, железное, а год на ней длится всего 25 дней.