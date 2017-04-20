«Союз МС-04» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

Сегодня, 20 апреля 2017 года в 10:13 по московскому времени в космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ». Она вывела на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Союз МС-04» несет на борту экипаж 51-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию из двух человек — космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера (Jack Fisсher). Кроме того, на ней разместился 70-килограммовый контейнер с полезным грузом.


Отметим, что изначально на МКС должны были отправиться трое, но Роскосмос решил исключить еще одного россиянина из экипажа МКС. Такая ситуация продлится как минимум до осени 2018 года, до пристыковки к станции модуля «Наука». Таким образом, численность российского экипажа станции сократится до двух человек, а количество зарубежных космонавтов вырастет с трех до четырех человек. На этот раз к моменту запуска «Союз МС-04», адекватную замену исключенному россиянину найти попросту не успели.

Источник
Роскосмос
Теги
космос Роскосмос ракета своя атмосфера МКС

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