В Skype заработал синхронный перевод на японский для российских пользователей

Компания Microsoft объявила, что российским пользователям Skype стал доступен синхронный перевод видео- и голосовых звонков на японский язык. Это уже десятый язык для которого возможен синхронный перевод звонков.


В октябре 2016 года заработал синхронный перевод на/с русского языка. Для того чтобы попробовать сервис Skype Translator, пользователю необходимо войти в Skype для рабочего стола Windows, Skype для браузера или Skype для Windows 10, выбрать значок Translator и включить Translator.

Переводчик Skype, в основе которого лежит система машинного обучения, распознает речь и автоматически переводит получившийся текст, а затем синтезирует речь на другом языке. Перед началом разговора, в котором понадобится перевод, пользователь выбирает нужную языковую пару.

Источник
Skype
Теги
Россия Microsoft Skype перевод переводчик Япония

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft открыла предзаказ на самый тонкий ноутбук на базе Windows 10 в России

22 апреля 2016

Microsoft советует переходить на Skype Desktop пока не поздно

19 июня 2015

Panasonic выпускает мегафон-полиглот для перевода в реальном времени

18 ноября 2016

Panasonic работает над приложением-переводчиком

10 февраля 2015

Skype for Business вышел для Windows Phone

7 июля 2015

Skype для Android обновился в едином стиле и с фирменными смайликами

3 апреля 2015
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда в кино появился звук
Mastercard добавит сканер отпечатков пальцев на банковские карты
«Союз МС-04» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 45
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40