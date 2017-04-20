В Skype заработал синхронный перевод на японский для российских пользователей

Компания Microsoft объявила, что российским пользователям Skype стал доступен синхронный перевод видео- и голосовых звонков на японский язык. Это уже десятый язык для которого возможен синхронный перевод звонков.





В октябре 2016 года заработал синхронный перевод на/с русского языка. Для того чтобы попробовать сервис Skype Translator, пользователю необходимо войти в Skype для рабочего стола Windows, Skype для браузера или Skype для Windows 10, выбрать значок Translator и включить Translator.

Переводчик Skype, в основе которого лежит система машинного обучения, распознает речь и автоматически переводит получившийся текст, а затем синтезирует речь на другом языке. Перед началом разговора, в котором понадобится перевод, пользователь выбирает нужную языковую пару.