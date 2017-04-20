Ученые обнаружили пузырящиеся моря на Титане

Ученые из Франции и Мексики обнаружили, что на Титане, крупном спутнике Сатурна, образовались пузырящиеся моря. В метан-этановых морях пузыри появляются из-за азота, уверены эксперты. Азот, растворенный в жидком метане и этане, высвобождается из-за изменений температуры и давления.

Данные подтверждаются системой RADAR на автоматической станции Cassini, миссия которой по изучению спутников Сатурна завершится уже 15 сентября 2017-го года.

Титан является очень большим спутником, в 1,5 раза превосходит по своим размерам Луну, а весит в два раз больше. Атмосфера Титана на 95% состоит из азота. На поверхности Титана имеется жидкость.  

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