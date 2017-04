Создание последней части Evangelion идет полным ходом

Предположительно, студия Khara, созданная режиссером «Евангелиона» Хидеаки Анно (Hideaki Anno) в 2006-ом году, находится в поисках новых аниматоров для работы над последней частью аниме Rebuild of Evangelion.

На официальном сайте размещены вакансии на аниматоров, специалистов по моделированию, инженеров, техников и менеджеров по производству. Заявки принимаются до начала июня.

Недавно Khara подтвердила, что действительно работает над Shin Evangelion Gekijou-ban :||, однако дату релиза, даже примерную, назвать боссы студии не смогли.

Shin Evangelion Gekijou-ban :|| станет четвертой и последней частью перезапуска легендарного аниме. Ранее Khara выпустила Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance и Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно.