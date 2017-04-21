Илон Маск пообещал создать нейроинтерфейс через четыре года

Илон Маск (Elon Musk) стоит не только за SpaceX и Tesla, в прошлом году он также основал стартап под названием Neuralink. Его специализацией стала разработка имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Вывод на рынок нейрокомпьютерной технологии Маск считает возможным примерно в ближайшие четыре года.


Этот срок Маск назвал в интервью с журналистами издания Wait But Why. По словам Маска, цель разработчиков вывести "что-нибудь" на рынок для облегчения пострадавших от серьезных мозговых травм, например перенесших инсульт, примерно в течение четырех лет. Для обычных здоровых пользователей полезные нейротехнологии могут появиться, по мнению Маска, в течение восьми-десяти лет.

В далеких целях Neuralink собирается создать мозговые имплантаты с беспроводными возможностями, которые не только позволят реализовать управление компьютером, буквально, силой мысли, но и общаться "телепатически", обмениваясь мыслями на расстоянии.

Источник
Wait But Why
Теги
интерфейс Илон Маск

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