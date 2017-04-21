В Sony Pictures TV заняты экранизацией Wheel of Time

Sony Pictures TV вместе с Red Eagle Entertainment и Radar Pictures работают над экранизацией культовой фентезийной книжной серии «Колесо Времени» (Wheel of Time) Роберта Джордана (Robert Jordan). Романы выходили с 1990-го по 2013-ый годы, многие критики ставят их в ряд лучших произведений жанра в истории. Вселенная «Колеса Времени» полна ярких персонажей, необычных миров и удивительных существ.

Над картиной работает Рейф Джадкинс (Rafe Judkins), а также Рик Сэлвидж (Rick Salvage)? Тед Филд (Ted Field), Майкл Вебер (Michael Weber) и даже сама Харриет Макдугал (Harriet McDougal), вдова Роберта Джордана, умершего в возрасте 58 лет в 2007-ом году.