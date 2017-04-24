Российский прототип «квантового телефона» покажут летом

Российские разработчики из компании «Инфотекс» и МГУ (Московский государственный университет имени Ломоносова) трудятся над созданием телефона с повышенной безопасностью. Защита разговоров в нем обеспечивается квантовым методом шифрования. Представить прототип «квантового телефона» планируется уже летом 2017 года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на самих разработчиков.


Дизайн телефона будет как у стандартного смартфона с сенсорным дисплеем. По задумке создателей, такая модель окажется интересна госорганам, крупным компаниям и банкам.

Разработка телефона ведется с начала 2017 года. Проект будет реализован на основе одной из существующих на рынке смартфонов, в котором заменят начинку. За соединение между абонентами будет отвечать система VipNet Connect от «Инфотекса», своего рода аналога Skype.

Телефон должен иметь подключение к стационарному компьютеру, к которому будет подсоединен оптическим кабелем специальное устройство для синхронизации квантовых ключей. Квантовое шифрование позволяет сразу заметить прослушивание, а передаваемая информация изменится пои такой попытке.

Источник
Известия
Теги
смартфон Россия безопасность телефон

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