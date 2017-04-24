«Хаббл» сфотографировал сверхяркую галактику и затмившую ее звезду

Космический телескоп «Хаббл» получил фотографии галактики NGC 725. Сама по себе галактика примечательна тем, что она переживает всплеск яркости формирования звезд, в ней зафиксированы взрывы сверхновых. Однако ажиотаж вокруг фотографии поднялся скорее из-за того, что эта потенциально сверхяркая галактика отошла на второй план, из-за затмившей ее звезды.


На самом деле, единственной причиной по которой обычная звезда может затмить целую галактику, состоящую из миллиардов звезд, является расстояние. И действительно, звезда под названием TYC 3203-450-1 расположена в созвездии Ящерицы и намного ближе к Земле, чем галактика NGC 725.

Астрономы называют такие звезды "звездами первого плана", и частенько не слишком-то рады таким явлениям природы, поскольку их свет мешает изучению более слабого свечения более далеких и интересных объектов.

В данном случае TYC 3203-450-1 в миллион раз ближе, чем NGC 7250, лежащая более чем в 45 миллионах световых лет от Земли. Если бы звезда была настолько же далека, на фотографии она бы оказалась едва видна.

Источник
Hubble Space Telescope
Теги
космос своя атмосфера телескоп hubble Хаббл

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