Яндекс.Карты и Навигатор станут платными для курьеров и таксистов

Компания Яндекс планирует сделать платными свои сервисы Яндекс.Карты и Навигатор для коммерческого использования. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.


По словам источника, для коммерческого использования Карт и Навигатора Яндекса организациям вскоре понадобится специальная лицензия. Речь идет о таксопарках, службах курьерской доставки, экспедиторских служб и тому подобном.

Тестирование нового режима должно начаться в текущем году. Приложение Навигатора начнут готовить к нему с 1 мая, а Карты — немного позднее. Точные условия использования Карт и Навигатора для организаций будут определены уже после тестирования.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Яндекс навигатор морько такси Яндекс.Карты

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