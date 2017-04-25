Waymo предложила желающим протестировать беспилотные автомобили

Компания Waymo расширила тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, штате Аризона. Теперь она предложила обычным пользователям из широкой публики поучаствовать в испытаниях.


Напомним, Waymo представляет собой подразделение холдинга Alphabet, занимающееся автономными автомобилями. А в Alphabet, как известно, входит также Google.

Жители Финикса могут подать заявку на сайте Waymo. Причем компания ожидает "сотен" добровольцев. Счастливчики смогут пользоваться беспилотным транспортом в любое время дня, пока они находятся в тестовой зоне, которая описывается как вдвое превышающая по площади Сан-Франциско.

Предыдущие пару месяцев Waymo без особого шума тестировала в Финиксе свои беспилотники в ограниченном режиме. Для тестов используются переоборудованные гибридные минивэны Chrysler Pacifica. Сейчас на дорогах находится около сотни таких минивэнов, а для нового этапа тестирования Waymo собирается запустить еще около 500 модифицированных авто.

Источник
Waymo
Теги
автомобиль беспилотник автопилот Alphabet

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