Waymo предложила желающим протестировать беспилотные автомобили

Компания Waymo расширила тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, штате Аризона. Теперь она предложила обычным пользователям из широкой публики поучаствовать в испытаниях.





Напомним, Waymo представляет собой подразделение холдинга Alphabet, занимающееся автономными автомобилями. А в Alphabet, как известно, входит также Google.

Жители Финикса могут подать заявку на сайте Waymo. Причем компания ожидает "сотен" добровольцев. Счастливчики смогут пользоваться беспилотным транспортом в любое время дня, пока они находятся в тестовой зоне, которая описывается как вдвое превышающая по площади Сан-Франциско.

Предыдущие пару месяцев Waymo без особого шума тестировала в Финиксе свои беспилотники в ограниченном режиме. Для тестов используются переоборудованные гибридные минивэны Chrysler Pacifica. Сейчас на дорогах находится около сотни таких минивэнов, а для нового этапа тестирования Waymo собирается запустить еще около 500 модифицированных авто.