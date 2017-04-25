Яндекс.Телефония стала доступна для фрилансеров

Чуть больше года назад Яндекс запустил сервис виртуальной АТС под названием Яндекс.Телефония для малого и среднего бизнеса. Теперь он стал доступен для физических лиц. Как отвечает команда сервиса, теперь к Яндекс.Телефонии могут подключиться фрилансеры, стартапы и другие начинающие или небольшие команды.





Сервис призван помочь компаниям организовать работу со звонками, запросами с сайта, из социальных сетей Facebook и Twitter, а также другими обращениями. При регистрации пользователи получают московский или петербургский многоканальный номер телефона, возможность обрабатывать сообщения с сайта и в соцсетях, собирать статистику обращений. Работать с сервисом можно и в одиночку. Если ответить на звонок никто не может, сервис предлагает звонящему оставить голосовое сообщение и сохраняет его номер телефона. Все обращения отображаются в единой ленте, хоть звонки, хоть запись в Facebook.

Обработка обращений доступна через веб-интерфейс, а также в приложениях для iOS и Android. Приложение позволяет звонить и принимать звонки, распределять обращения между членами команды и следить за их обработкой. Базовые возможности сервиса бесплатны, полный пакет стоит 999 рублей в месяц. При этом услуги связи тарифицируются отдельно — за фактически потраченные минуты разговоров.