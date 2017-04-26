Archos выпустила свой первый квадрокоптер в России

Европейский производитель Archos сообщил о выпуске в России своего первого квадрокоптера — Archos Drone. Модель изначально была представлена летом прошлого года, отличается компактностью и ориентирована на начинающих пользователей.





Archos Drone способен развивать скорость до 25 км/ч и подниматься на высоту до 50 метров. Он оснащается видеокамерой на 1 Мп для съемки HD-видео. Весит гаджет 135 граммов. Дрон использует четыре винта, в комплекте предлагается один запасной набор на всякий случай. Как обещает производитель, коптер хорошо удерживает заданную высоту, переключает скорости и даже переворачивается на 360°. Для новичков предусмотрены автоматические режимы полета и специальную кнопку, которая сразу останавливает вращение винтов.





Управлять дроном можно с помощью пульта или обычного смартфона с установленным приложением из Google Play или Apple App Store. Квадрокоптер Archos Drone появится в продаже в начале мая по рекомендованной розничной цене 5 999 рублей.



