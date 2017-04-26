Cassini сделал последние снимки Титана

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало последние фотографии Титана, сделанные зондом «Кассини» (Cassini). Зонд в последний раз приблизился к этому крупнейшему спутнику Сатурна, перед заключительным этапом своей миссии, включая уничтожение гибель в атмосфере Сатурна. Он пролетел над поверхностью Титана на рекордно близком расстоянии в 979 км.

Сегодня, 26 апреля 2017 года зонд начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Как отмечают специалисты, ранее в эту зону не заходил ни один космический аппарат.

Плановое "уничтожение" зонда запланировано на 15 сентября, в этот день он окончательно погрузится в атмосферу Сатурна, что позволит избежать загрязнения спутников Энцелада и Титана. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.